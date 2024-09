Benevento-Foggia, una storia lunga 88 anni Bilancio leggermente a favore dei satanelli, ma l'ultima vittoria è giallorossa

Una storia lunghissima quella delle sfide tra Benevento e Foggia. Quarantadue partite di campionato, almeno altre sette in Coppa Italia. Un affare tra vicini di casa, quello tra stregoni e satanelli, che sta per vivere l'ennesimo atto. In campionato sarà il 43° incontro nell'arco di ben 88 anni. La “prima volta” risale addirittura all'8 novembre del 1936 in terra pugliese: vittoria netta dei satanelli (3-0) grazie ai gol di Rossi, Barbieri e Creziato. L'allenatore della Strega è Mario De Palma, che a metà stagione si dimette e lascia il posto al portiere Cavanna. La gara di ritorno si gioca il 7 marzo del 37, è la prima in assoluto a Benevento, al Santa Maria degli Angeli, e termina 2-2. Segna prima il foggiano Chiaruttini (8'), pareggia per il Benevento, Pellini (12'). I sanniti vanno in vantaggio al 59' con Benente, ma un minuto dopo (60') Creziato segna il gol del definitivo 2-2.

In totale, come abbiamo detto sono 42 i precedenti finora, 11 le vittorie del Benevento, 13 quelle del Foggia, 18 i pareggi. Nel Sannio i successi della squadra giallorossa sono 9, 7 i pareggi, 5 le vittorie foggiane. In terra pugliese si contano 8 vittorie del Foggia, 11 pareggi e 2 successi del Benevento.

Dopo le sfide del 1936/37 c'è uno stop di ben 11 anni. Si riprende il 13 marzo del 49 e il Benevento trova la sua prima vittoria casalinga con una rete di Labbate al 14'. Non è però la prima vittoria sannita in assoluto, perchè quella squadra sannita vinse anche nel girone d'andata l'11 novembre del 48 in Daunia col medesimo punteggio di 1-0.

La storia ha vissuto lunghi periodi di assenza (dal 53 al 61 prima, dal 62 all'83 poi, infine dall'87 al 2003), e anche due risultati incredibili, due 4-3 che spiccano sugli altri. Il primo è datato 8 dicembre del 49: vantaggio dei sanniti con Pastore e Simoni, gol foggiano di Lanciaprima. Poi ancora i giallorossi con Galeoti e Pastore, infine la doppietta di Kovi per il Foggia. L'altro 4-3 è del primo maggio 2011 tra il Benevento di Galderisi e il Foggia di Zeman, di Lorenzo Insigne, Sau e Farias. Subito 2 a 0 per i satanelli coi gol di Sau e Farias, poi Clemente su rigore per il Benevento. Nella ripresa Farias segna subito il 3-1, ma il Benevento rimonta prima con Evacuo e poi in dieci uomini con D'Anna e Evacuo.

In C epico scontro il 20 settembre del 2005 tra Auteri e De Zerbi che a fine sfida hanno un vivace battibecco. Si gioca la terza giornata. Il Benevento vince con un gol di Fabio Lucioni all'alba del match. E' la prima vittoria in assoluto per Auteri neo tecnico giallorosso.

Sempre incontri in serie C, due sole volte in B nel 2018/19. 3 a 1 per il Foggia a Benevento il 30 settembre 2018 (7' Coda (B), 24' Kragl (F), 48' Camporese (F), 60' Galano (F), 1 a 1 allo Zaccheria il 23 febbraio 2019 col vantaggio di Coda impattato poi da Kragl.

L'anno scorso lo 0 a 0 a Foggia col palo colto da Ciano, la vittoria giallorossa per 1 a 0 al Vigorito grazie al gol di Lanini, che per festeggiare si esibì in una spettacolare capriola (nella foto). Domani sera si ricomincia.