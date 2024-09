Improta firma un biennale a Latina Lascia il Benevento dopo sei stagioni e 203 presenze tra campionato e coppa

Riccardo Improta ha scelto il Latina. La società pontina gli ha fatto sottoscrivere un contratto biennale. L'esterno flegreo era stato a lungo in contatto con Pescara e Avellino, ma ha finito con l'accettare le avances dei pontini. Lascia il Benevento dopo 6 stagioni e 203 partite (194 in campionato e 9 in Coppa Italia). Attualmente era svincolato per termine del contratto (giugno 2024).