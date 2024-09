Benevento già pronto per Monopoli: Capellini recuperato Resta a casa Borello, che sarebbe stato un ex. Domani mattina in campo, poi partenza

Un'altra seduta mattutina. In fondo la prima vera dopo la partita di domenica sera contro il Foggia. Perchè l'allenamento di lunedì mattina era riservato solo a chi non aveva giocato la sfida coi satanelli. Questa mattina invece sono rientrati tutti e Auteri ha potuto cominciare a programmare la sfida di Monopoli.

E' la settimana in cui ogni cosa si fa in fretta, a Monopoli si gioca giovedì sera. Compresi lunedì e la mattina della partita saranno tre allenamenti e mezzo per preparare la sfida del Veneziani. Sicuramente pochi, ma che lo sono per tutti, perchè per ravvivare la routine, la Lega ha predisposto un paio di turni infrasettimanali, che mettono in difficoltà chiunque. Per fortuna Monopoli non è lontana e con un paio di ore di viaggio ci si arriva, altrimenti (mettiamo che fosse capitata una trasferta in Sicilia) sarebbe stato un altro piccolo ostacolo da superare.

Dunque, alla ripresa formale della squadra giallorossa, si può dichiarare recuperato Riccardo Capellini. Il difensore non era tanto malmesso, ma Auteri gli aveva concesso (di concerto con lo staff medico) un paio di giorni di riposo. Che hanno fatto bene al ragazzo di Cremona, che dunque sarà nuovamente convocato e disponibile per la trasferta sul campo dei biancoverdi pugliesi.

Non è invece ancora pronto Giuseppe Borello. Sarebbe stata la sua partita, ex fresco del “Gabbiano”, ma il destino ha deciso diversamente. Non è ancora pronto per una partita impegnativa, sarebbe stato inutile rischiarlo. Lui non sarà neanche convocato. Così come Pinato, Acampora e Ferrara.

Nonostante i pochi giorni intercorsi dalle fatiche col Foggia, Auteri percorrerà certamente lo stesso solco di domenica. Gli mancherà anche questa volta un giocatore da mettere tra le linee (Acampora, Borello, Pinato) e quindi opterà per un 4-3-3 più lineare. Dovrà tenere in considerazione la differenza sostanziale tra Foggia e Monopoli, squadre probabilmente agli antipodi: i satanelli propositivi e disposti sempre a giocare a viso aperto, i ragazzi di Alberto Colombo guardinghi e portati ad un sana tattica all'italiana: difesa bloccata e ripartenze veloci.

Domani mattina la squadra giallorossa è già pressochè alla rifinitura: tutti in campo all'Antistadio alle 10,15. Nel pomeriggio (15,30) si parte per il ritiro in terra pugliese a 9 chilometri da Monopoli.

La mattina successiva, giovedì, ci sarà ancora spazio per un ultimo allenamento al Vito Curlo di Fasano, che ha il fondo in erba sintetica. Alle 20,45 si gioca al Veneziani.