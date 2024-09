L'Avellino non svolta: zero a zero al Liguori Pari della Cavese, vince la Casertana sul Taranto: Asencio e Carretta

Un “brodino caldo” per l'Avellino che porta a casa uno zero a zero dal Liguori di Torre del greco. Tanta assenze nelle file dei lupi e un gioco sempre asfittico non produce null'altro che un nulla di fatto. I biancoverdi con Biancolino in panchina ci provano fino all'ultimo, ma rischiano anche grosso nel primo tempo in un paio di occasioni. Bisognerà capire ora quali saranno le decisioni della società e se la panchina non cambierà di nuovo padrone. Intanto per il ruolo di direttore sportivo si fa orsa il nome di Mauro Meluso.

Vince la Casertana sul Taranto che vede un orizzonte sempre più cupo. I 2 punti degli jonici presto saranno azzerati dalla penalizzazione. I falchetti segnano nella ripresa con l'ex giallorosso Asencio e poi con un rigore generoso trasformato da Carretta.

Terza partita quella del San Nicola tra Team Altamura e Cavese: lo zero a zero probabilmente soddisfa entrambe le squadre che smuovono la loro classifica. Gli aquilotti di Di Napoli (nella foto) provano anche a sfondare il muro dei pugliesi, ma poi si accontentano del nulla di fatto.