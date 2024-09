Auteri ne convoca 22, c'è anche Capellini Ancora assente Borello, che sarebbe stato un ex della sfida del Veneziani

Prima della partenza per Monopoli, Gaetano Auteri ha diramato la lista dei convocati. Sono 22, c'è anche Capellini. Non c'è invece Borello che sarebbe stato un ex, insieme a Ferrara, Acampora, Pinato e ovviamente Nardi.

Ecco la lista dei convocati per Monopoli

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò

1 Nunziante Alessandro

68 Lucatelli Igor



DIFENSORI

20 Berra Filippo

96 Capellini Riccardo

6 Meccariello Biagio

27 Oukhadda Shady

3 Sena Francesco Pio

13 Tosca Alin

5 Veltri Angelo

25 Viscardi Angelo



CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide

4 Prisco Antonio

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

24 Viviani Mattia



ATTACCANTI

35 Carfora Lorenzo

73 Lamesta Davide

10 Lanini Eric

9 Manconi Jacopo

33 Perlingieri Mario

7 Starita Ernesto