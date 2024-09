Benevento-Monopoli, 18 volte contro. E quei forfait del '47... Un'altra sfida antica: il bilancio è favorevole ai sanniti

Anche Benevento-Monopoli ha un prologo che risale a quasi 80 anni fa. Campionato di serie C 46-47, chiamato “Lega Interregionale Sud”. Il Benevento di Broschi e la matricola monopolitana (che si chiama Audace Monopoli) dominano quel campionato e finiscono al primo e secondo posto: i sanniti a quota 42 (18 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte), i pugliesi secondi a 36. Nel corso della stagione regolare il Benevento che ha nelle sue fila autentici fuoriclasse per la serie C, da Susany ad Atripaldi (portiere), da Cascio a Visentin, da Viano a Gerbi, vince entrambe le sfide: all'andata si impone in Puglia per 1 a 0, al ritorno il 18 maggio del 47 vince al Santa Maria degli Angeli per 3 a 1. Ma non basta per andare in B, perchè al termine della stagione regolare c'è uno strascico inverosimile per il calcio dell'immediato dopoguerra, un girone finale tra le prime due dei gironi A, B e C della Lega Interregionale Sud. Così a luglio inoltrato sono costrette a ricominciare un altro campionato Benevento e Monopoli (girone B), Nocerina e Turris (girone A), Messina e Giostra Messina (girone C). Il Benevento che ha chiuso già la stagione regolare in affanno economico, gioca qualche partita in Campania, ma per il resto comincia a inanellare una serie di forfait che lo inchiodano all'ultimo posto. Quello che accade il 27 luglio del 47 ha del grottesco. Il Benevento, ormai fuori dai giochi per il primato, attende al Santa Maria degli Angeli il Monopoli che invece è in piena corsa per la vittoria finale. Ci sono le squadre, c'è l'arbitro (Lo Cascio di Palermo), ma ci sono anche i commissari di campo che esigono che la società sannita paghi l'ammeda relativa ai precedenti forfait, pena la mancata disputa della gara. Il presidente Russo prova a mediare e a far capire che la società ha versato 400mila lire di cauzione prima del campionato e che i soldi possono essere presi da lì. I commissari non ne vogliono sapere e vietano che la partita si giochi. Dunque sconfitta a tavolino per 2 a 0. Il Monopoli raggiungerà la finale che poi perderà con la Nocerina.

Al netto delle due sconfitte per rinuncia di quell'incredibile girone finale, il bilancio totale tra Benevento e Monopoli è di 18 partite con 7 vittorie del Benevento (due sul campo pugliese), 4 dei monopolitani e 7 pareggi.

Nella storia ci sono anche altre due partite di play off nel 2006/07: pareggio a reti bianche al Veneziani, rotondo 3-0 nel Sannio (2 gol di Clemente, uno di Polani).

Singolare l'andamento delle ultime 4 sfide. Quelle relative al campionato 2015/16 si chiudono con due vittorie giallorosse, 2 a 1 al Vigorito (gol vittoria di Pezzi a tempo scaduto), 3-2 al Veneziani con i gol di Mazzeo, Cissè e Marotta e la strada tracciata verso la serie B. Lo scorso anno invece si registrano due vittorie dei monopolitani: 3-0 in Puglia con la doppietta di Starita e gol di Iaccarino, e 1 a 0 al Vigorito con un gol di Tommasini.

Quella di stasera (sempre al netto dei due forfait del 47) sarà la 19a sfida tra sanniti e monopolitani.

Nella foto un momento dell'ultima partita disputata al Vigorito: Nardi contrasta Borello, nessuno dei due ci sarà nella sfida di stasera. Nel riquadro del Corriere dello Sport del 47 l'articolo dell'incredibile forfait decretato dai commissari di campo