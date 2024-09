Benevento, stesso undici di domenica. Ma qualche dubbio resta... Il pensiero va anche alla sfida di lunedì contro la Juventus: troppe 3 gare in 9 giorni

Stamattina la seduta di rifinitura al “Vito Curlo” di Fasano, Dopo la riunione tecnica del pomeriggio, Gaetano Auteri renderà noto l'undici iniziale che affronterà il Monopoli al Veneziani.

Aveva qualche dubbio il tecnico di Floridia, che ha definitivamente sciolto con l'ultimo allenamento. La tentazione di non cambiare nulla rispetto alla gara di domenica contro il Foggia è grande, ma è indubbio che un paio di ritocchi potrebbero essere fisiologici per non appesantire tutti i giocatori con tre partite in otto giorni. La rinnovata disponibilità di Riccardo Capellini e Eric Lanini potrebbe far pensare ad un loro impiego dal primo minuto. Ma è indubbio che sia Tosca in difesa che Perlingieri al centro dell'attacco hanno fatto bene. La gestione degli uomini in questi pochi giorni che separano la trasferta di Monopoli e la gara casalinga con la Juventus sarà fondamentale. Capellini che contro la Juve sarà un ex, potrebbe venir comodo più lunedì contro i bianconeri in una partita da comandare dal primo minuto, anziché in una sfida poco lineare come si preannuncia questa di stasera a Monopoli. Stessa considerazione per Perlingieri e Lanini, in ballottaggio per un posto al centro dell'attacco. Ma anche di qualche centrocampista che ha giocato domenica contro i satanelli e Viviani, che sarebbe fresco e riposato rispetto ad altri suoi compagni. Dubbi che saranno sciolti tra qualche ora, quando si scenderà in campo al Vito Simone Veneziani.

Dubbi che hanno assalito anche Alberto Colombo. “Come si fa a cambiare una squadra che ha fatto tanto bene finora...?”. Se lo è chiesto e lo ha chiesto il tecnico del Gabbiano a chi aveva posto il problema di un potenziamento dell'attacco. Non cambierà Colombo, né quella difesa a tre con Viteritti braccetto di destra e Miceli e Angileri a completare il terzetto, né quell'attacco, con Vasquez punta più avanzata e dietro di lui Bruschi e Scipioni. Dubbi a centrocampo dove uno come Calvano, che ha fatto una preparazione frastagliata potrebbe non reggere tre partite in nove giorni. Sono le piccole indecisioni che non regalano molte certezze fino alle 20,45, quando le due squadre si schiereranno in campo.