Benevento-Juve Next Gen, diretta conferenza stampa di Auteri LIVE Le parole del tecnico giallorosso in vista del match del Vigorito

Domani è in programma il match tra Benevento e Juve Next Gen, con inizio fissato al Vigorito alle ore 20.45. In conferenza stampa, il tecnico Auteri ha presentato così la sfida.

In aggiornamento