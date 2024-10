Benevento, Cilento presenta "conosciAMO Benevento": "Occasione di crescita" Le parole del club manager sulla nuova iniziativa del sodalizio giallorosso

L'evento "conosciAMO Benevento", attraverso cui il club giallorosso farà tappa nei paesi della Provincia per creare o rinsaldare l'unione tra la squadra e il territorio, ha sin da subito raccolto ampi consensi. La Strega comincerà il prossimo 15 ottobre, quando farà tappa a Montefalcone di Valfortore. Il club manager del club sannita, Alessandro Cilento, ha spiegato nel dettaglio le ragioni dell'iniziativa:

"Con l'evento conosciAMO il BENEVENTO abbiamo voluto creare un'opportunità concreta per avvicinare ancora di più la città di Benevento e la sua provincia al nostro club. Soprattutto, vogliamo sensibilizzare i giovani sull'importanza di vivere lo sport, non solo come spettacolo ma come strumento di crescita personale e collettiva. Siamo convinti che portare il Benevento Calcio nelle scuole, incontrare i ragazzi e trasmettere loro i valori del calcio possa rappresentare un'esperienza significativa. Il nostro obiettivo è anche quello di invogliare le nuove generazioni a venire allo stadio, appassionarsi al Benevento Calcio e sentirsi parte della nostra grande famiglia.

Questi appuntamenti, che si svolgeranno in diversi comuni della provincia, sono stati fortemente voluti dal nostro Presidente Oreste Vigorito. Il suo impegno per il club e per tutto il territorio sannita è costante, e siamo certi che questa iniziativa sarà una bellissima occasione di aggregazione e di crescita, sia dal punto di vista sportivo che culturale.

Crediamo fermamente che incontrare i giovani nelle scuole, dialogare con loro e condividere esperienze possa creare un legame ancora più forte tra il Benevento Calcio e il suo territorio, favorendo una cultura sportiva positiva e inclusiva."

Il Benevento ha annunciato il programma dell'evento, ma non si tratta di una iniziativa che durerà soltanto un anno. Il club giallorosso ha intenzione di portarla avanti anche in futuro, toccando il maggior numero di paesi possibili.