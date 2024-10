Auteri ne convoca 23 per la trasferta di Messina All'appello, oltre a Nardi, Acampora e Pinato, manca anche Meccariello

Auteri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Messina. Tra i convocati, oltre agli infortunati Nardi, Acampora e Pinato, manca anche Meccariello, che non ha ancora recuperato del tutto all'affaticamento al soleo accusato in settimana. I convocati sono 23, mancano anche i giovani Avolio e Ciurleo, ma c'è di nuovo Ferrara reduce dalla distrazione al polpaccio e completamente ristabilito.

Ecco i 23 convocati per la sfida col Messina in programma dom,ani pomeriggio al San Filippo “Franco Scoglio”

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò

1 Nunziante Alessandro

68 Lucatelli Igor



DIFENSORI

20 Berra Filippo

96 Capellini Riccardo

32 Ferrara Antonio

27 Oukhadda Shady

3 Sena Francesco Pio

13 Tosca Alin

5 Veltri Angelo

25 Viscardi Angelo



CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide

4 Prisco Antonio

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

24 Viviani Mattia



ATTACCANTI

28 Borello Giuseppe

35 Carfora Lorenzo

73 Lamesta Davide

10 Lanini Eric

9 Manconi Jacopo

33 Perlingieri Mario

7 Starita Ernesto