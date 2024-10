Benevento, stamani già in campo: giovedì a porte aperte La squadra di Auteri si è già lasciata alle spalle il pareggio di Messina

Si volta pagina, non si può fare diversamente. La consapevolezza di aver sciupato un'occasione propizia non deve condizionare il cammino futuro della truppa di Auteri, che da parte sua si lascia rapidamente alle spalle ciò che è accaduto a Messina e guarda avanti.

La squadra giallorossa, tornata ieri a tarda sera in pullman dalla città dello “Stretto”, questa mattina si è subito ritrovata all'Antistadio per un allenamento di ripresa. Come sempre solo massaggi e esercizi defaticanti per chi ha giocato la partita al San Filippo, seduta normale per chi non vi ha preso parte. E' l'inizio di una nuova settimana che porta alla sfida col Latina di Padalino e dell'ex Improta. Squadra tecnicamente apprezzabile quella pontina che oltre all'esterno flegreo ha nelle sue fila gente del calibro di Capanni, Di Livio, Riccardi, Ndoj, Petermann, Crecco, ma non riesce a ottenere quanto dovrebbe e potrebbe. Così come è capitato nell'ultima sfida col Giugliano, dominata in lungo ed in largo (56% di possesso palla, 21 tiri contro gli 11 dei giuglianesi, 2.54 gli xG contro l'appena 1.50 dei napoletani), ma persa a 10' dalla fine per una magistrale punizione di De Rosa, al primo vero tiro nello specchio della porta. Il 14° posto (7 punti, di cui 3 al Francioni e 4 in trasferta), insomma, non le rende merito, ma va da sé che si tratta di una squadra che accetta il confronto e che non verrà a chiudersi al Vigorito.

Il Benevento inizia una settimana in cui spera di poter recuperare qualche altro elemento che deve dargli una spinta decisiva verso l'altra. Il primo nome sul taccuino di Auteri è quello di Acampora, che ha già ripreso la preparazione la scorsa settimana. Ma si spera di poter riavere anche Meccariello e Pinato.

La squadra giallorossa osserverà il turno di riposo settimanale domani, mentre riprenderà a lavorare mercoledì pomeriggio. Giovedì è prevista una seduta doppia, con l'allenamento del pomeriggio previsto a porte aperte. Le ultime sedute pomeridiane di venerdì e sabato saranno il preludio alla prima partita casalinga di domenica alle ore 15 prevista per questa stagione.