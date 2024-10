La C suona... la nona. Il clou stasera tra Cerignola e Sorrento Spicca anche il derby del Partenio di domenica sera tra l'Avellino e la Casertana

Il week end del girone C di serie C inizia questa sera alle 20,30. Tre sfide, tutte e tre in notturna. Due interessano l'alta classifica. Si inizia con quella del Monterisi tra Audace Cerignola (15 pt) e Sorrento (13 pt). In palio punti importanti per dare la scalata al primato. L'altra sfida nobile è un derby, tra Trapani (13) e Messina (7). Anche la squadra di Aronica guarda con occhi languidi alle primissime posizioni, ma la truppa di Modica non è tra quelle più malleabili. La terza sfida della serata è ancora un derby, tra la matricola terribile Cavese (10) e la Turris (5), fresca di penalizzazione (un punto). In palio bottini importanti per la salvezza.

SABATO. Si continua domani con uno “spezzatino” pomeridiano: due gare alle 15, una alle 17,30. Iniziano Giugliano (14)-Juventus (6) e Monopoli (16)-Crotone (7). Al De Cristofaro senza la penombra dei riflettori la squadra di Bertotto cerca continuità dopo il successo di Latina. Stesso obiettivo per i giovani bianconeri di Montero, che finora hanno brillato solo per il budget più ricco della serie C. Il clou è senz'altro al Veneziani, col Monopoli rivelazione di Colombo che fa a meno a cuor leggero di elementi (infortunati) del calibro di Bizzotto, Miceli, Ferrini e Fazio in difesa e De Risio e Calvano a centrocampo. Si gode il momento e anche l'arrivo di Marcello Falzerano, che andrà inizialmente in panchina. Il Crotone, invece, ha incassato tre sconfitte nelle ultime quattro partite e la panchina di Longo inizia a scricchiolare.

Alle 17,30 torna in campo il Catania (14) dopo lo schiaffo del punto di penalizzazione. La squadra di Toscano deve liberarsi dell'Altamura (7), che sogna invece un pomeriggio di gloria al Cibali.

DOMENICA. Si chiude domenica con 4 partite. C'è Benevento (16)-Latina (7) al Vigorito alle 15 e la squadra di Auteri vuole continuare la striscia di vittorie casalinghe. Si continua con Taranto (3)-Picerno (16) alle 17,30. Gli jonici sembrano una vittima predestinata di questo torneo. Già ultimi in classifica vivono anche con la spada di Damocle di una penalizzazione imminente che potrebbe portarli addirittura ad una quota col segno meno (udienza il 5 novembre). Il Picerno respira aria di vetta, non vuole mollare e punta alla vittoria. Alle 19,30 un altro derby campano di grande suggestione, quello al Partenio tra Avellino (10) e Casertana (8). I lupi biancoverdi si sono rilanciati con Biancolino in panchina, i falchetti di Iori vogliono risalire da una posizione di classifica che non li accontenta. La serata si chiude alle 19,45 con Potenza (14)-Foggia (8). I lucani continuano la loro altalena tra risultati buoni e cattivi: si vorrebbero regalare una vittoria casalinga, ma il Foggia ringalluzzito dall'arrivo di Eziolino Capuano promette di risalire in fretta la classifica.