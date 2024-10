Benevento, tante opzioni in fase offensiva Acampora sembra pronto, difficile lasciarlo fuori: le soluzioni non mancano

Ci sono partite che sembrano all'apparenza step un po' banali e invece sono autentici crocevia. Il Benevento ha la bellezza di nove punti in più del Latina e questo farebbe credere ad un divario tecnico molto ampio. Ma la squadra pontina, a dispetto della sua classifica, ha elementi di spicco nel suo organico, tali da far credere in avvio di stagione che avesse potuto recitare un ruolo di primo piano in questo campionato. Ne citiamo solo alcuni: Di Livio (figlio d'arte), Peterman, Capanni, Crecco, Riccardi, Ndoj, Ciko, Martignago e l'ex giallorosso Riccardo Improta. Padalino, seduto su una panchina che scricchiola, ha cambiato molto in queste prime otto giornate, sia in tema di scelta di interpreti che sotto l'aspetto tattico, passando da una difesa a quattro (4-3-1-2 a rombo) fino ad una a tre (3-5-2 e 3-4-2-1): i risultati sono stati sempre gli stessi, deludenti a fronte di una manovra però non disprezzabile.

Auteri sa bene che che per battere i pontini c'è bisogno del miglior Benevento, quello che spesso si è visto al Vigorito. Abile nel palleggio, sbarazzino quando attacca, risoluto quando difende. La settimana è trascorsa tra i dubbi alimentati dalle prove in trasferta e le notizie provenienti dall'infermeria. E' da lì che può arrivare un'ulteriore spinta alle potenzialità della squadra giallorossa. Chi ha avuto la fortuna di assistere all'allenamento a porte aperte di giovedì, non si sarà certo fatto sfuggire la condizione ritrovata da parte di Gennaro Acampora. Una condizione che ovviamente va di pari passo con le sue qualità tecniche, decisamente superiori alla categoria. Proprio il fantasista napoletano dovrebbe riprendersi un posto in squadra: sembra pronto, aspettare non avrebbe molto senso. Difficile ipotizzare chi può fargli posto, le scelte toccano a don Gaetano. Che ha certamente preso atto della ritrovata forma del suo uomo di maggiore tecnica.

Si può tornare al 4-2-1-3, ma si può anche fare qualcosa di diverso. La duttilità di molti giocatori giallorossi consente di spaziare molto sul piano tattico, l'essenziale è che la squadra sia come sempre efficace in zona offensiva e trovi la quinta vittoria casalinga di questa stagione.