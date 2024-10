Benevento subito in campo: metà settimana sul sintetico Auteri vuole abituare la squadra al fondo diverso. Prisco solo affaticamento

Auteri non cambia le abitudini. Il lunedì mattina anche dopo la partita disputata la domenica, tutti in campo. Ovviamente l'allenamento regolare è dedicato a chi non ha giocato, mentre per gli altri ci sono solo massaggi e esercizi defaticanti. Non sembrano destare preoccupazioni le condizioni di Prisco, uscito anzitempo dal campo contro il Latina, per un risentimento muscolare. Con le dovute cautele sembra essere solo un piccolo affaticamento.

Settimana particolare e neanche troppo lunga considerato che a Potenza contro il Sorrento si gioca sabato 10 alle 15. Settimana “particolare” proprio per via del sintetico su cui si giocherà sabato. Il Viviani, si sa, è dotato di un impianto di erba artificiale e quindi Auteri cercherà di far ambientare quanto più sia possibile i suoi ad un fondo diverso da quello del Vigorito. Domani pomeriggio alle 15 (non ci sarà giornata di riposo questa volta) è prevista la vera e propria ripresa all'Antistadio Imbriani. Sarà l'unica seduta sull'erba naturale.

Mercoledì 16 come ampiamente annunciato c'è l'amichevole a Montefalcone Valfortore (a porte aperte). Il centro fortorino si è recentemente munito di un impianto in sintetico di ultima generazione. Dunque sarà ideale per fare le prime prove in vista della sfida di sabato. A Montefalcone, la cui squadra partecipa al campionato di terza categoria (fu una delle prime ad essere sponsorizzate dall'azienda del presidente Vigorito negli ultimi anni novanta), si inizierà alle 16.

Giovedì 17 la seduta di allenamento è mattutina: ore 9,45. La location sarà il Campo Avellola, dove giocano le giovanili giallorosse: ovviamente l'impianto è in erba sintetica.

Venerdì 18 si replica alla stessa ora (9,45) sempre al campo Avellola, mentre alle 16 è prevista la partenza col Bus societario alla volta di Potenza.

Sabato alle 15 c'è la sfida col Sorrento.