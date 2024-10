Prima di Montefalcone-Benevento, inaugurato il nuovo campo. LE FOTO Taglio del nastro del sindaco Sacchetti, davanti al presidente Oreste Vigorito

Prima della amichevole programmata tra il Benevento Calcio e l'Asd Fc Montefalcone, si è svolta come da programma la cerimonia di inaugurazione del nuovo campo sportivo del centro fortorino denominato "A Ren", ristrutturato e riammodernato non solo nel fantastico fondo in erba sintetica di ultima generazione, ma anche nelle infrastrutture, dagli spogliatoi all'ampio spazio antistante il campo. Il taglio del nastro, dopo la rituale benedizione, è stato come al solito un momento di alta suggestione: alla presenza del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, l'atto iconico è toccato al sindaco di Montefalcone, Michele Leonardo Sacchetti. Presente anche il delegato provinciale del Coni, Mario Collarile. Alle 16 è prevista l'amichevole tra la squada giallorossa di Gaetano Auteri e quella del presidente Lucarelli, che partecipa al campionato provinciale di Terza categoria.