Torna il derby col Sorrento: l'anno scorso due successi Bilancio complessivo favorevole ai giallorossi: prima sfida nel 1947

Un derby con tante pause, ma che anch'esso ha radici lontane. Nonostante i tanti anni di stagioni tra i dilettanti della squadra rossonera, il primo precedente tra sanniti e peninsulari risale addirittura al campionato di serie C 1947/48. E c'è da dire che l'inizio fu tutto favorevole ai giallorossi, che il 9 novembre del '47 inaugurarono questo nuovo derby con una vittoria firmata al 47' dal difensore Vinci. Successo bissato anche al ritorno, alla prima in costiera il 22 febbraio del '48: 3-2 con vantaggio sorrentino di Tufano al 17', pareggio del Benevento con Labbate su rigore al 23', gara ribaltata con Gelsomino al 35' e Avedano al 58'. Inutile gol finale del sorrentino Petagna al 69'.Al termine di quella stagione le prime tre classificate, Stabia, Benevento e Avellino furono ammesse alla nuova serie C, le altre 12, Sorrento compreso, furono destinate al nuovo campionato di Promozione.

20 ANNI DOPO. Per ritrovare le due squadre una di fronte all'altra c'è bisogno di un salto di quasi 20 anni. Campionato di serie D 68/69: all'andata al campo Italia finisce 2-0 con le reti dell'ex giallorosso Ascatigno e di Vit. Al ritorno sfortunata prova dei giallorossi: il Sorrento che al termine della stagione sarà promosso in C (spareggio con la Turris) va a segno grazie ad un'autorete di Fracassi e ad un gol di Canzian. Nel finale il gol giallorosso ad opera di uno dei giocatori più prolifici di sempre, Franco Bovio.

BILANCIO. In 77 anni di storia il bilancio è favorevole al Benevento che ha messo in archivio, nelle 32 partite disputate, 13 vittorie contro 12 dei sorrentini e 7 pareggi.

Tra i precedenti ce n'è anche uno giocato in campo neutro dal Benevento nel 1986/87 per i “fattacci” accaduti nel vecchio Santa Colomba dopo la partita col Cosenza (9 mesi di squalifica): Campo di Formia, squadra giallorossa già con un piede in C2. Ma arriva il più largo successo sul Sorrento: 5-0 con i gol di Crialesi, Birigozzi, Baldassarri, Iscaro e ancora Birogozzi.

CURIOSITA'. La curiosità consiste nel fatto che la sequela di precedenti si apre con due vittorie giallorosse nel 47/48 e si chiude con altrettanti successi del Benevento nello scorso campionato: 1 a 0 proprio sul campo di Potenza grazie ad una rete dell'olandese Bolsius, che guarda caso, ora milita nelle file rossonere. 4 a 0 al ritorno con le reti tutte nella ripresa di Ciano (50'), Ciciretti (62'), Bolsius (79') e Simonetti (92').

RECORD DI INCASSO. In mezzo alcuni momenti significativi come la sfida al Meomartini del 25 aprile '76 con tanto di record di incasso (12mila spettatori), 2-0 del Benevento con i gol di Penzo e Iannucci che valsero la nona vittoria di fila per i giallorossi. E ancora il duello punto a punto della C2 del 2006/07 con la classifica finale che recitava Sorrento 64, Benevento 63: in quel campionato i peninsulari violarono il campo sannita (2-0 gol di Teta e Rastelli) nel ritorno i giallorossi sfiorarono l'impresa con il vantaggio di Clemente pareggiato solo a 7' dalla fine da Ripa.

Quello di domani al Viviani sarà dunque il 33° derby tra Benevento e Sorrento, il secondo che si disputa nel campo di Potenza.

Nella foto il gol della vittoria nello scorso campionato del Benevento sul Sorrento a Potenza: la firma fu di Bolsius, che ora milita nelle file rossonere