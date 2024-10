Ferrara al rientro: "Era troppo importante vincere in trasferta" "Cosapevoli della nostra forza: ora però testa alla Casertana"

E' rientrato dopo il problema al polpaccio avuto a Bari (contro l'Altamura) ed ha ripreso confidenza col suo ruolo di esterno mancino (Viscardi era anche ammonito). Antonio Ferrara si è goduto il ritorno alla vittoria della squadra giallorossa in trasferta: “Era importante fare bene fuori casa, venivano da qualche pareggio che non ci aveva soddisfatto. L'abbiamo sbloccata subito, poi partita in discesa. Per quel che mi riguarda ora sto bene e voglio dare continuità al mio lavoro”. Nessun problema per la squadra sull'erba artificiale del Viviani: “C'eravamo allenati in questi giorni sul sintetico e ci siamo fatti trovare pronti. Dobbiamo continuare così e pensare già a domenica al derby con la Casertana, altra partita importante”.

Le vittorie e le belle prestazioni aumentano la consapevolezza della squadra riguardo il proprio valore: “Siamo consapevoli, i miei compagni grandi calciatori e grandi uomini. Molti sono esperti e di categoria superiore e continuando così possiamo fare molta strada.

Uscito per infortunio, ora serve pazienza per riconquistare il posto in squadra: “Sapevo che ci potesse essere concorrenza, qui sono forti sia gli esperti che i giovani. Bisogna lavorare tutti insieme come stiamo facendo e andare avanti così. Terzo clean sheet di fila? Bè, sì: abbiamo un gran portiere anche se giovanissimo. Dobbiamo continuare così”.