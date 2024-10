Cavese: via Di Napoli, arriva Maiuri Ancora tutta de definire la situazione del Latina dopo l'esonero di Padalino

Raffaele Di Napoli non è più l'allenatore della Cavese. L’annuncio ufficiale arriverà in serata tramite un comunicato della società. Al suo posto arriva Vincenzo Maiuri, 55 anni, milanese, ex trainer del Sorrento nelle ultime due stagioni.Maiuri ha già guidato la Cavese nel 2021.

Tutta da definire invece la scelta del nuovo allenatore del Latina, dopo l'esonero di Padalino. In lizza per la sostituzione c'era stato lo stesso Maiuri, ma ora prendono piede Gennaro Volpe, ex Virtus Entella, Vincenzo Cangelosi nelle ultime due stagioni alla Casertana, e Gianluca Colavitto, ex Antona.