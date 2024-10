Benevento e Rotary scendono in campo contro la Poliomelite Domenica si celebra il "Polioday": nell'intervallo della gara sarà diffuso un messaggio

Anche quest’anno, il Benevento Calcio si unisce al Rotary Club Benevento per celebrare il Polioday, la Giornata mondiale della Poliomielite. Questo evento rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'immunizzazione e sullo sforzo globale per eradicare la poliomielite, una malattia che ha afflitto l’umanità per secoli.



In tutto il mondo, nei giorni che precedono e seguono la settimana dell’immunizzazione, si svolgono eventi per promuovere questa causa fondamentale. Prima della gara di domenica 27 ottobre Benevento-Casertana, verrà diffuso un messaggio informativo che evidenzia l'impatto straordinario del Rotary: "In circa 30 anni, i soci del Rotary hanno donato oltre 2,2 miliardi di USD e immunizzato più di 400 milioni di bambini all'anno, contribuendo a ridurre del 99,9% i casi di polio dal 1988. @EndPolioNow non si fermerà finché la malattia non sarà eradicata. Ora tocca a te: il tuo sostegno è fondamentale. Basta così poco."



Durante il riscaldamento pre partita, una delegazione del Rotary Club di Benevento scenderà in campo con un banner del progetto umanitario, un gesto simbolico per ricordare a tutti l'importanza di questa lotta.