Serie C, 11a giornata: nel pomeriggio le sfide più interessanti Il clou alle 15 con Monopoli-Trapani. Alle 15,30 Cerignola-Picerno

Via all'undicesima giornata. Tre partite sono in programma questo pomeriggio e due di esse sono tra le più interessanti di questo week end. Alle 15 il Monopoli saggia le sue forze, minate dai tanti infortuni (Angileri, Ferrini e Miceli da verificare, Calvano forse in panchina, De Risio e Pace fuori causa) e quelle del Trapani alla luce di una posizione di preminenza in classifica per entrambe. Il Trapani è reduce dal 5-1 rifilato al Cerignola e dichiara una condizione invidiabile (potrebbe mancare solo Zuppel): unica insidia il terreno del Veneziani, in erba naturale, ma non certo impeccabile. I siciliani giocano sul sintetico.

L'altra sfida ammiccante è quella tra Audace Cerignola e Picerno, in campo alle 17,30 al Monterisi. Hanno entrambe fatto il pieno di elogi nelle prime partite, ma l'esibizione più recente per entrambe è stata quantomeno rivedibile. Raffaele medita un riscatto immediato a quello che reputa un incidente di percorso, Tomei sa quello che troverà in Puglia, ma ha detto che il suo Picerno (emergenza rientrata: recuperato Bernardotto, Allegretto e Gigni disponibili) venderà cara la pelle.

A completare il quadro del sabato c'è (alle 15) Cavese-Potenza, sfida delicata per gli aquilotti che hanno cambiato guida tecnica e si sono affidati a Enzo Maiuri. I lucani da parte loro continuano a navigare in un comodo centro-alta classifica.

DOMENICA. Il programma si chiude completamente domenica 27 e tutto di pomeriggio. Tre gare alle 15: al Partenio di Avellino c'è il Messina. I lanciatissimi biancoverdi di Biancolino non voglono fermarsi più, ma i peloritani sono sempre un cliente scomodo. In campo alle 15 ci va anche il Catania, che ha sulla carta una partita che sembra semplice contro il Latina del neo tecnico Boscaglia. Il divario in classifica è enorme, ma in terra pontina si aspettano prima o poi una reazione dai nerazzurri. Alle 15,30 si va in campo al Vigorito per il derby tra Benevento e Casertana, mentre a Bari, al cospetto del Team Altamura, si presenta una Juventus in ambasce e malinconicamente ultima in classifica.

Si chiude alle 17,30 con Giugliano-Crotone e Sorrento-Foggia. Al De Cristofaro arrivano squali affamati di vittorie e freschi dell'ingaggio del centrocampista Andrea Barberis, un totem per i pitagorici dopo le promozioni in B e A. Il centrocampista ligure è reduce da un infortunio serio (rottura del crociato a Pisa), non sarà pronto prima di un mese almeno. Ma infonde fiducia a tutto il gruppo e dalle parole del direttore Vrenna si capisce quanta voglia abbia la società calabrese di rimettersi in riga.

Sorrento-Foggia è soprattutto il ritorno della tifoseria rossonera a Potenza, due settimane dopo il gravissimo incidente stradale che è costato la vita a tre giovanissimi tifosi. Quello psicologico sarà un altro ostacolo da superare per i ragazzi di Eziolino Capuano.

Serie C, il programma del girone C

Cavese (10) – Potenza (16) sabato 26 ottobre alle 15:00

Monopoli (18)– Trapani (17) sabato 26 ottobre alle 15:00

Audace Cerignola (18) – Picerno (17) sabato 26 ottobre alle 17:30

Avellino (16) – Messina (9) domenica 27 ottobre alle 15:00

Catania (18) – Latina (7) domenica 27 ottobre alle 15:00

Taranto (6) – Turris (11) domenica 27 ottobre alle 15:00

Benevento (22) – Casertana (11) domenica 27 ottobre alle 15,30

Team Altamura (10) – Juventus Next Gen (6) domenica 27 ottobre alle 15:30

Giugliano (17) – Crotone (11) domenica 27 ottobre alle 17:30

Sorrento (13) – Foggia (10) domenica 27 ottobre alle 17:30

Nella foto in alto il direttore del Crotone Vrenna con il centrocampista Barberis, tornato a Crotone dopo aver già scritto la storia con gli "squali": per essere utilizzato dovrà attendere ancora un po'