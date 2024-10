Benevento-Casertana, 94 anni di derby: il bilancio è pari 44 sfide di campionato, 12 vittorie per parte e 20 pareggi. La prima volta nel 1930

44 precedenti + 4 tra Casertana e Benevento in un computo in cui le 4 sfide in più non possono essere considerate dei veri e propri precedenti. Senza contare le innumerevoli volte in cui le due formazioni si sono sfidate in Coppa Italia. Il bilancio delle 44 sfide di campionato è in perfetta parità: 12 vittorie per parte e ben 20 pareggi. Le altre 4 gare si riferiscono invece al campionato 31-32 di Terza divisione e a quello del 46-47 di Prima divisione: in entrambe le stagioni, il Benevento partecipava a questi campionati con la sua “squadra B”, avendo la prima squadra in categoria superiore, al contrario dei rossoblù di Terra di Lavoro che partecipavano solo a quel torneo. Sono insomma derby un po' particolari: in ogni caso si registrano 2 vittorie del Benevento (una per 6 a 0 nel 46/47), una della Casertana e un pari.

E' giusto però considerare 44 le sfide ufficiali tra giallorossi e rossoblù. Prima volta il 2 novembre del 1930 al vecchio campo di Santa Maria degli Angeli per un pirotecnico 3 a 3 tra il Littorio Benevento e l'AS Caserta (si chiamavano così...): vantaggio del casertano Russo (1'), pari di Ciarlo al 13' per il Benevento, ancora vantaggio dei casertani al 44' con Mastroianni, nuovo pari sannita di Salti al 53'. Vantaggio del Benevento al 63' con Monti, pari definitivo casertano al 90' con Raffone. Prima vittoria sannita nella gara di ritorno in terra casertana l'11 gennaio '31 col punteggio di 3 a 2. La prima vittoria in casa della strega arriva il 23 aprile del 39 nel campionato di Prima divisione (1-0).

Da quel momento tante sfide equilibrate fatta eccezione per tre gare finire in goleada. Inizia il fortissimo Benevento del 45-46 che vince quel campionato finendo primo a pari punti col Gladiator, ma non viene promosso in B perchè in quella stagione aveva solo lo status di “ospite”, senza avere i requisiti per parteciparvi. In B ci andarono terza e quarta classificata, la Scafatese e l'Ilva Torrese di Torre Annunziata. Il derby con la Casertana l'11 novembre 45 al Santa Maria degli Angeli finì 5-0 con il gol iniziale di Viani II e il pokerissimo di Giuseppe Gerbi, bomber che aveva giocato nelle file del Livorno, del Messina e del Napoli.

La vendetta della Casertana arriva nell'82/83 in serie C al Pinto: il 6 marzo '83 i rossoblù travolgono i giallorossi di Gastone Bean: 5 a 1 con la tripletta di La Rosa, e i gol di Alivernini e Doto. Per il Benevento a segno l'ex milanista Tosetto.

L'ultima goleada è giallorossa. Storia del 13 marzo 2016 con i sanniti di Auteri lanciati verso la B: ne segna 3 Marotta, due Angiulli e uno Cissè, finisce 6-0.

Le due squadre si sono ritrovate l'anno scorso in serie C dopo gli anni di “gloria” dei giallorossi: 0 a 0 al Pinto, 1 a 0 al Vigorito col gol di Berra e il rigore fallito nel finale dal beneventano Curcio.

Nella foto un momento iconico della sfida del 13 marzo del 2016: Marotta, autore di tre gol, lustra lo scarpino a Ciciretti, che gli ha fornito gli assist