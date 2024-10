Benevento alla ripresa: Berra ha già risolto i suoi problemi Il capitano era uscito dal campo nel derby per via di un capogiro

L'allenamento di ripresa stamattina, per chi è subentrato nel secondo tempo e per chi non ha preso parte alla gara di ieri pomeriggio contro la Casertana, è stato caratterizzato da “attivazione con palla, lavoro di tipo intermittente e partita finale su campo ridotto. La preparazione dei giallorossi riprenderà nella giornata di domani, in programma una sola seduta di allenamento”.

Sospiro di sollievo per Filippo Berra, che aveva accusato un lieve disagio fisico (capogiro), a metà ripresa. Il capitano giallorosso ha mostrato proprio stamattina di aver risolto ogni problema. Ogni decisione che Auteri dovesse prendere per la sfida di Crotone di giovedì sera non sarà per condizioni fisiche precarie dei suoi giocatori, ma solo per una scelta tecnica o per consentire a qualcuno di riposare, considerato che lunedì sera si gioca nuovamente (al Vigorito contro la Turris).

Il Crotone appare rivitalizzato dopo le ultime due vittorie, ma soprattutto per il colpaccio a Giugliano. Dopo aver riaccolto nelle sue fila il centrocampista Barberis, protagonisti dell'ultima promozione in A (19/20), Longo ha anche approfittato degli ultimi minuti per farlo esordire. Barberis è reduce dall'intervento ai crociati (era nel Pisa), ma sta già abbastanza bene. Non è ancora al meglio per reggere il peso di una gara, ma Longo ha voluto ugualmente mandarlo in campo. C'è da dire che il cammino casalingo degli squali è stato abbastanza in chiaroscuro: 3 vittorie e 3 sconfitte, mai nessun pari. Allo Scida la squadra pitagorica ha battuto Altamura, Messina e Taranto, ma le ha buscate da Trapani, Sorrento e Avellino. Non dovrebbero esserci defezioni e Longo ha avuto la possibllità di gestire con tranquillità la vittoria al De Cristofaro, dopo i tre gol del primo tempo.