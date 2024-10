Benevento, la sfida infinita col Crotone compie 76 anni Bilancio favorevole ai pitagorici, ma nelle ultime stagioni meglio la strega

La storia infinita tra Benevento e Crotone ha toccato il bel traguardo dei 76 anni. Le due formazioni si sono incontrate in ogni categoria, dalla serie D alla serie A: computo totale 55 partite disputate, dispari per via dello spareggio di Lecce del 14 giugno '98 (2-1 per i pitagorici: vantaggio di Petitto, pari di Moschella su rigore, gol vittoria di Balestrieri). Bilancio complessivo: 25 vittorie calabresi, 19 giallorosse, 11 pareggi. Il vantaggio dei pitagorici è netto, ma va detto che sia l'avvio della storia che le ultime partite disputate sono state favorevoli ai giallorossi. Si inizia il 26 dicembre del '48 in serie C: 2-0 per il Benevento al Santa Maria degli Angeli. Si chiude con il pari in terra jonica nella sfida dello scorso anno il 12 febbraio '24: 0-0, ma con più di un rammarico per i giallorossi.

LE SERIE NOBILI. Meriterebbero una rivisitazione a parte le ultime sfide tra sanniti e pitagorici dalla stagione 17/18 al 21-22: sono 4 in serie A, 6 in serie B. Dopo tanta terza e quarta serie, le ultime esibizioni sono su palcoscenici mai calcati prima. Qui il bilancio è favorevole ai sanniti, in vantaggio con 5 vittorie contro 4 del Crotone e un pareggio. Risalta su tutte la stagione 21-22 con due vittorie dei giallorossi all'andata e al ritorno: 2-0 allo Scida il 28 ottobre del 21 (gol di Letizia e Lapadula), 3-1 al Vigorito il 12 marzo del '22 (doppio Moncini e Forte su rigore, poi un'autorete di Vogliacco).

IL TABU' DELLO SCIDA. Va detto che anche nelle categorie nobili lo Scida è rimasto una sorta di tabù: nella storia di questa sfida la strega vi ha vinto tre volte appena, di cui una a tavolino. La prima volta fu nella stagione 75/76, nella gara di ritorno il 7 marzo del 76. I giallorossi di Piero Santin ebbero ragione per 2 a 1 con i gol di Sartori e Franceschelli (Messina per i pitagorici). La seconda vittorie due stagioni dopo, 77/78. Il 23 ottobre del 77 sul campo vinsero i pitagorici con una rete di Piras, ma prima della partita una inspiegabile aggressione ai giocatori giallorossi mandò in ospedale il portiere Borghese e il mediano Vecchie. Il Benevento giocò ugualmente, ma il Giudice Sportivo capovolse il risultato grazie alla responsabilità oggettiva (che oggi non esiste più...) e concesse la vittoria a tavolino ai sanniti per 2 a 0. La terza vittoria è quella di cui abbiamo già parlato del 28 ottobre (un mese che porta bene...) con la vittoria per due a zero firmata da Letizia e Lapadula.

SI RITORNA IN C. In C lo scorso anno si è riannodato un filo che era stato spezzato nel fatidico 2008/09, con 4 sfide da incubo per i giallorossi: doppia vittoria dei pitagorici in campionato (1-0, 2-1) e poi successo nella finale play off per la B con l'1 a 1 dello Scida e l'1 a 0 firmato da Calil al vecchio Santa Colomba il 21 giugno del 2009.

L'anno scorso come abbiamo detto il bilancio è tornato ad essere positivo per la strega: è finita con una vittoria all'andata per 3-2 (crotonesi in vantaggio per 2-0 – D'Urso e Vitale -, raggiunti dalla doppietta di Simonetti e dal gol di Pastina) e con un pareggio a reti bianche al ritorno con qualche recriminazione giallorossa.

Nella foto il gol di Simonetti che diede il via alla "remuntada" giallorossa nello scorso campionato