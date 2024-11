Tifosi giallorossi a Picerno: il dato ufficiale dice 459 E' la dimostrazione dell'entusiasmo che si respira intorno alla squadra di Auteri

Il dato ufficiale riguardo ai tagliandi venduti per la sfida del Curcio tra Picerno e Benevento è di 459 (ma altri ce ne saranno in tribuna e la cifra totale si avvicina ai 500). Una cifra cospicua, persino superiore a quella di Bari quando si giocò contro il Team Altamura. E' la dimostrazione dell'entusiasmo che la squadra giallorossa sta infondendo alla sua tifoseria. Auteri ha detto che tocca alla squadra far aumentare sempre di più questi numeri: “Dobbiamo essere noi a spingere loro, ma è evidente che tutto questo consenso non può che farci piacere”.

Nella foto i tifosi giallorossi allo stadio San Nicola di Bari