Per "Supermario" Perlingieri c'è la prima maglia azzurra Il centravanti giallorosso è stato convocato nell'under 20 di Corradi e Bonucci

Mario Perlingieri è stato convocato nella Nazionale Under 20 per le partite di Elite League contro Polonia e Romania che si disputeranno rispettivamente venerdì 15 novembre alle 16 a Bialystok (in Polonia) e martedì 19 novembre alle 14 (diretta Raisport) al Centro Tecnico Federale di Coverciano. E' un momento di grandi appuntamenti per il giovane centravanti giallorosso che domenica 17 novembre (alle 17,30) dovrebbe giocare in giallorosso il derby con l'Avellino. In effetti per permettere che il ragazzo di Torre Annunziata giochi la sfida con gli irpini occorrerà un permesso della Figc e soprattutto bisognerà trovare in fretta un volo per la Campania. Il ritorno della Nazionale in Italia dopo la partita in Polonia è prevista per sabato, dunque ancora in tempo per consentire a “Supermario” di rispondere anche alla convocazione di Auteri.

Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, la vicenda è tutta da definire. Resta la grande soddisfazione da parte della società giallorossa e del ragazzo del Benevento per questa suggestiva convocazione in azzurro. Perlingieri è uno dei quattro giovani che provengono dalla C ad essere stati convocati: gli altri tre sono Stabile dell'Alcione Milano (gioca il 16 novembre a Crema), Luca Di Maggio del Perugia (gioca il 16 novembre a Pineto) e Vavassori dell'Atalanta U23 (gioca il 17 a Padova).