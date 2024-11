Picerno-Benevento, sfida ad alta intensità Auteri la chiede ai suoi anche nella fase di non possesso

Diceva Auteri prima della sfida di questo pomeriggio al Donato Curcio: “Alla mia squadra chiederò maggiore convinzione, occorrerà mettere in campo non solo le qualità, ma il temperamento, la voglia di vincere. Dobbiamo proporre un calcio intenso anche in fase di non possesso, siamo pronti anche a questa sfida”.

Francesco Tomei, ex “secondo” di Di Francesco alla Roma, dice che il suo Picerno deve essere attento ad ogni situazione: “Perchè loro sono una squadra che può metterti in difficoltà in qualsiasi maniera”. Parole pacate da entrambi gli allenatori, nessuno si scopre: “Mancherà Maiorino che non ha ancora recuperato - aggiunge il tecnico pescarese - e resteranno fuori i lungodegenti Papini, Garcia e Nicoletti. Il resto della truppa è a disposizione”.

Squadre da modellare, piccoli ritocchi potrebbero esserci per entrambe. Auteri potrebbe preferire Viscardi a Ferrara (che non è stato neanche benissimo in avvio di settimana) e deve decidere se impiegare Acampora dal primo minuto o scegliere al suo posto Simonetti per dare più forza fisica in quella posizione di campo. In difesa Capellini dovrebbe essere ancora preferito a Tosca: “Penso che noi non abbiamo grandi deficit dal punto di vista strutturale, anzi possiamo contare su giocatori adeguati alla categoria, anche nell'impatto fisico”. Il pensiero va a Tosca, che non sembra completamente tagliato fuori dalle scelte al centro della difesa. Non ci saranno sorprese nella coppia di centrali di centrocampo: Talia e Prisco sono confermatissimi e non sarà certo la diffida che grava sul giovane play di San Giuseppe Vesuviano a far cambiare idea al tecnico. Scelte più o meno scontate anche quelle dell'attacco dove il trio Lamesta-Perlingieri-Manconi non dovrebbe temere concorrenza.

Picerno finora meno mortifero dello scorso anno nelle partite casalinghe. Dopo aver passeggiato su Avellino e Crotone (4-1 e 5-2) e battuto il Messina (2-0, ultima vittoria al Curcio il 30 settembre scorso), la squadra di Tomei si è fatta fermare sul pari dalla Casertana, dalla Cavese e dal Potenza. E nell'ultima partita al Curcio lo scorso 30 ottobre si è fatta infilare dal Giugliano (1-3).