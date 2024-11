Un'altra serata con gli sponsor: giallorossi a "Sportissimo" Negozio di articoli sportivi e abbigliamento nel Centro Commerciale Iper Universo

E' “Benevento-mania” anche per gli esercizi commerciali di Benevento e provincia. Una “Strega” contesa e richiestissima per una serata particolare, che promuova gli articoli del negozio che ha deciso di legare il proprio nome alla squadra giallorossa con una sponsorizzazione. Stasera è toccato a “Sportissimo” negozio che si trova all'interno del Centro Commerciale Iper Universo di San Giorgio del Sannio. A visitare e promuovere il negozio di cui è titolare Giovanni Tenga, sono stati Capellini, Starita e Viscardi. “Sportissimo” seleziona i migliori brand nazionali ed esteri e offre capi tecnici per la pratica agonistica o amatoriale per tutti gli sport. Ma c'è anche tanto abbigliamento con t-shirt, polo, felpe, tute, oltre borse, zaini, calzature e accessori. Un altro evento simpatico e dedicato agli sponsor del Benevento Calcio nell'ambito di un tour che durerà a lungo.