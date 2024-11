Francescotti è il volto nuovo di Auteri: prima convocazione per la giovane punta Premiata l'ottima stagione disputata fino a questo momento con la Primavera del Benevento

Grande soddisfazione per Nicolò Francescotti. L'attaccante della Primavera è stato convocato da Auteri per il derby di domani con l'Avellino. L'assenza di Perlingieri, unita al turno di riposo del campionato giovanile, ha spinto il tecnico giallorosso a chiamare la punta giallorossa. Ovviamente le motivazioni della chiamata vanno ben oltre quelle citate, considerato che Francescotti si è guadagnato sul campo una convocazion eche spera possa diventare sempre più costante. La punta capitolina è protagonista di un'annata fino a questo momento importante agli ordini di Iezzo, come dimostrato dai numeri: in otto presenze, infatti, ha messo a segno otto marcature, confermandosi grande protagonista in giallorosso. Domani sarà a disposizione per una partita molto sentita come il derby tra Benevento e Avellino, ma Francescotti spera di presenziare sempre più spesso in prima squadra, proprio come i vari Perlingieri, Viscardi, Talia, Prisco, Nunziante e Carfora che stanno facendo le fortune dei giallorossi, certificando a lettere cubitali l'ottimo lavoro svolto dai dirigenti del vivaio sannita, con Palermo e Puleo in testa.