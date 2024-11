Auteri: "Al posto di Perlingieri? Due che compendino le sue caratteristiche" "I nostri giovani hanno personalità. Magari loro possono avere meno tranquillità"

Nessuna pretattica, ma l'undici iniziale lo comunicherà all'ultimo momento. Auteri dice che qualche dubbio ce l'ha, ma è roba di poco conto. Un avvicendamento è forzato: Perlingieri è in ritiro con la Nazionale Under 20, occorrerà qualcun altro al suo posto. Auteri è piuttosto enigmatico sulla sostituzione: “Possiamo sostituire Perlingieri anche con due giocatori dello stesso reparto offensivo”. E' chiaro che il tecnico si riferisca alle caratteristiche di “Supermario” che non ha un omologo nell'organico giallorosso. Per cui dovrà chiedere a chi lo sostituirà di fare un lavoro diverso dal solito e soprattutto di spartirlo con un compagno. Perchè una cosa è certa: non vuole snaturare il gioco della sua squadra.

Sarà Lanini a prendere il posto di Perlingieri? Se sarà così, l'attaccante torinese dovrà dividersi con Manconi l'incombenza di riempire l'area nella fase offensiva. Ma il tecnico non concede certezze: “Sono in quattro a poter essere scelti, tutti dello stesso livello. Sceglierà tra chi è più pronto, senza dimenticare mai che ci sarà bisogno di tutti”.

Sceglie come sempre tre aggettivi che possano connotare la prestazione dei suoi: “Li voglio equilibrati, giudiziosi e intensi: siamo vogliosi di confrontarci con una squadra che è un po' indietro in questo momento, ma siamo consapevoli che valori definitivi non ce ne sono ancora”.

Che partita può scaturire dalla serata del Vigorito? Auteri ci scherza su... “Non sono un mago, non lo so fare. Conosciamo le loro caratteristiche, ma la partita bisogna giocarla. Magari loro possono avere meno tranquillità rispetto a noi visto che se dovessero perdere andrebbero a 9 punti, ma ci sono tanti argomenti che possono avere il proprio valore”.

Uno sguardo al calendario don Gaetano se lo consente: il 2024 si chiude con tre sfide su quattro di alta classifica (Cerignola, Trapani, Giugliano), questo con l'Avellino è una sorta di test di ingresso nel percorso finale del girone d'andata. “Non lo possiamo nascondere – dice il tecnico – è un momento importante del campionato. Noi dobbiamo essere come sempre efficaci nello sviluppare i nostri concetti”.