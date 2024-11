Auteri: "Sarebbe stato un delitto perdere questa partita" "Abbiamo pagato 5 minuti inspiegabili, ma poi non li abbiamo fatti giocare"

Gaetano Auteri mastica amaro per quei 5 minuti di follia: “Credo che nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, prima di quei 4-5 minuti, il nostro vantaggio era legittimo. Poi in cinque minuti abbiamo perso l'attenzione e abbiamo preso gol su palla inattiva, accusato il colpo, subito il secondo gol rocambolesco. Loro sono dei mestieranti hanno provato a nomn farci giocare più. Abbiamo creato anche nel secondo tempo azioni che potevamo sfruttare meglio. Dobbiamo riflettere, perchè sul piano delle piccole attenzioni non siamo stati corretti. Sfido chiunque a dire che se avessimo condotto per più tempo l'1 a 0, non avremmo fatto una partita migliore soprattutto sulle ripartenze”.

E' un fiume in piena don Gaetano: “Negli ultimi 20 metri non siamo stati così bravi nelle scelte, però abbiamo un modo di giocare grazie al quale li abbiamo schiacciati, loro cercavamo di perdere tempo. L'arbitro ha fischiato 5-6 falli in maniera scientifica. Li abbiamo chiusi in una morsa. Inspiegabili quei 5 minuti in cui siamo passati in svantaggio. Ma anche stasera abbiamo dimostrato di essere una squadra forte pure se individualmente non eravamo in condizione ottimale. Starita ha fatto un movimento importante. E' entrato bene Viscardi, sarebbe stato un delitto perdere anche di fronte ad una partita che non ci è girata bene”.

Bisogna già guardare al futuro: “Analizzeremo quello che abbiamo fatto, occorre pensare e lavorare: a volte capitano anche fatti episodici che fanno parte del gioco del calcio. Anche loro hanno commesso degli errori, ma non ne abbiamo approfittato. Non li abbiamo fatti giocare, nonostante siano una squadra forte. Le partite si vincono giocando, il cruccio è quei 5 minuti di banalità che avremmo potuto evitare”.