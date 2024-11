Benevento, stamani già in campo. Mercoledì a porte aperte A Taranto si gioca sabato alle 15: partenza venerdì pomeriggio col Bus societario

Un'altra settimana non proprio canonica. A Taranto si gioca sabato alle 15, questo vuol dire che i giallorossi faranno a meno del giorno di riposo abitualmente concesso da Auteri.

Stamattina alle 10 la squadra si è già ritrovata all'Imbriani. Ovvio che la seduta di allenamento “tout court” sia toccata solo a chi non ha giocato il derby di ieri sera. Per gli altri solo massaggi e defaticamento. Per tutti si riprende domani pomeriggio all 14,45. E' il viatico alla nuova settimana che si chiude allo Iacovone di Taranto.

Per mercoledì 20 novembre è prevista una seduta doppia: alle 10 del mattino e alle 14,45 nel pomeriggio. Torna dopo un paio di settimane trascorse “on the road” la seduta a porte aperte all'Imbriani. Chi vuole vedere come sta la squadra del suo cuore ha dunque l'appuntamento già fissato mercoledì alle 14,45.

Giovedì 21 è prevista una sola seduta nel pomeriggio. Venerdì, invece, si lavora di mattina (ore 10,45) e al pomeriggio alle 15 è già prevista la partenza per Taranto: in bus societario.

Sabato alle 15, come detto c'è la partita allo Iacovone.