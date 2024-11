Allo Iacovone sabato dirige un "quinto anno" Fischietto toscano per la sfida tra pugliesi e campani

A dirigere Taranto-Benevento sabato è stato designato Samuele Andreano della sezione di Prato alla quinta stagione in Lega Pro. 30 anni appena per il fischietto toscano che arbitra addirittura da quando di anni ne aveva 15. In Lega Pro Andreano ha diretto finora 53 partite, con 21 vittorie delle squadre di casa, 18 pareggi e 14 successi delle formazioni in trasferta. Sono solo 7 i rigori decretati, 14 i cartellini rossi comminati. Nella sua carriera non ha mai diretto prima d'ora nè il Benevento né il Taranto.

Allo Iacovone sarà coadiuvato da Mario Pinna di Oristano e Pierpaolo Carella di L'Aquila. Quarto ufficiale Marco Aurisano di Campobasso.