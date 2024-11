Serie C, via alla 16a: domani il clou è Potenza-Monopoli Questo pomeriggio scendono in campo Picerno e Altamura

Con l'anticipo tra Picerno (22) e Altamura (19), prevista oggi alle 16, prende il via la sedicesima giornata del campionato di serie C. Lucani senza capitan Esposito, ma decisi a continuare la loro positiva stagione.

SABATO. E' fuori discussione che il clou della giornata sia più o meno tutto racchiuso nella giornata di domani. Tre sfide alle 15, due alle 17,30. Si inizia con Avellino (24)-Catania (23). Due tra le favorite alla vittorie finale di questo campionato, praticamente a pari punti, visto che la differenza la fa la penalità (-1) degli etnei. Biancolino vorrebbe confermare l'undici di partenza di Benevento, qualche dubbio ce l'ha sugli eventuali inserimenti di Cionek (per Rigione) e Russo (per Gori). Ma finirà per confermare tutti. Catania al Partenio senza tifosi, ma nell'ultima seduta a porte aperte c'è stato il solito bagno di folla. Infortunati Guglielmotti, Gega, De Rose che non ci saranno, ma Toscano dice di avere le idee già chiare. Alla stessa ora c'è Taranto (3)-Benevento (30), il “testacoda” che i giallorossi devono vincere. Sempre alle 15 c'è anche Trapani (21)-Latina (14): i siciliani non mollano la presa e pensano sempre in grande, i pontini di Boscaglia non hanno continuità. D'altissima classifica e di grande interesse alle 17,30 Potenza (25)-Monopoli (25). Per numero di punti complessivi è il match clou della giornata, in palio un posto importante in classifica e il futuro in questo campionato. Sempre alle 17,30 c'è anche il derby campano tra Casertana (15) e Giugliano (23). I ragazzi di Iori sono alla disperata ricerca di un successo, il Giugliano, sembrato in calo ultimamente, deve riprendere a correre.

DOMENICA. Il “lunch match” dell'ora di pranzo è quello tra Crotone (22) e Juventus. I pitagorici di Longo sono lanciatissimi verso l'alta classifica, i bianconeri del “figlouol prodigo” Brambilla hanno lasciato l'ultimo posto al Taranto solo per via della nuova penalizzazione degli jonici. Alle 15 scendono in campo Messina (13) e Sorrento (21). Partita equilibrata tra due squadre alla ricerca della continuità per raggiungere al più presto la salvezza. Alle 17,30 scende in campo il Cerignola (26) contro la Cavese (20) di Maiuri. I pugliesi continuano a difendere con i denti il secondo posto e non possono che puntare alla vittoria, ma i metelliani sono sempre un osso duro. Ultima sfida di giornata quella tra Turris (10) e Foggia (14). I corallini ancora penalizzati in classifica (ora hanno un pesante -5) vogliono rispondere sul campo, ma i satanelli hanno voglia di risalire al più presto.

Nella foto la formazione del Potenza (da facebooc account ufficiale della società)