Auteri: "Dobbiamo aumentare il livello di intensità delle nostre prestazioni" "Perlingieri? Cercheremo di tirarlo su con una vittoria"

Gaetano Auteri è soddisfatto per la settimana di lavoro, ha recuperato Acampora, ha Ferrara che sta bene e anche Capellini non ha più problemi. Unico cruccio l'assenza di Mario Perlingieri: “Con la Nazionale ha fatto una serie interminabile di tiri in porta nel finale di allenamento e l'adduttore ne ha risentito. Poi ha giocato ed è giusto che in questo momento stia un po' fermo”. SuperMario, come lo chiamano a Benevento, avrebbe voluto essere già del derby con l'Avellino, figuriamoci ora dover rinunciare anche a questa trasferta di Taranto: “Beh, cercheremo di tirarlo su – risponde don Gaetano, con quel suo sorrisetto beffardo – magari regalandogli una bella vittoria. La settimana prossima sarà riposato e potrà rientrare: ma dovrà essere al 150 per cento per giocare”.

Si ripropone dunque il problema della sostituzione dell'attaccante di Torre Anunziata: “Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse – dice Auteri – ma per Perlingieri che manca ce ne sono tanti che si sono allenati bene in questa settimana. Il problema non me lo pongo, non so ancora chi sceglierò, ma so che sarà sempre la squadra a fare la differenza”.

La condizione generale è buona, Auteri lo sottolinea più volte. Ma qualche avvicendamento ci potrà essere rispetto alle ultime partite. “Ci sono alcuni giocatori che io valuto in campo, giocatori che sono cresciuti, potremo anche cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, ma sulle scelte dico che è meglio averle queste possibilità. Del resto come sempre avremo bisogno dei cambi, non ho ancora deciso, vediamo...”.

In difesa, viste le condizioni non proprio ottimali di Capellini, potrebbe esserci Tosca nuovamente al centro. Così come Ferrara, che sarebbe un ex, si candida per la corsia di sinistra. Auteri, a dire il vero, non concede certezze: “L'esperimento Tosca nel ruolo di esterno sinistro, premesso che era un ruolo che aveva comiunque ricoperto, apparteneva a certe situazioni legate alla gara con l'Avellino. Ferrara sta bene, ma valuteremo anche lì, perchè abbiamo alternative importanti. Al centro non dimentichiamoci di Meccariello che sta decisamente meglio”.

Il Taranto “passaguai” non lascia Auteri tranquillo: “E' un avversario da affrontare con attenzione. Tra l'altro nelle ultime tre settimana ha cambiato guida tecnica e ora sa difendere e ripartire. Visti i risultati che ha fatto ultimamente, ci aspetta una partita da giocare con la massima attenzione: ovvio che giocheremo per vincere. Rispetto ad altre gare non ci cambia niente: ma non pensiamo che sia una gara facile”.

Cosa si aspetta dalla sua squadra mister Auteri? “Non dobbiamo fare errori banali, occorre più attenzione per i nostri criteri. Queste due ultime partite sono state comunque prestazioni importanti, bastava poco per ottenere di più: soprattutto serve aumentare il livello di intensità delle prestazioni”.