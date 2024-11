Benevento a porte aperte: Perlingieri domani si aggrega Questo pomeriggio ancora differenziato per SuperMario. Fermo Ferrara

Il mercoledì a porte aperte consente di capire qual è la condizione della squadra giallorossa alla vigilia dell'atteso big match col Cerignola, damigella d'onore del Benevento nella classifica generale. Il gruppo è folto come sempre, ma, oltre ai lungodegenti Pinato e Nardi, altri due giallorossi sono sotto osservazione per questo difficile impegno di sabato pomeriggio. Innanzitutto Mario Perlingieri. Che cresce molto, ma non è ancora in condizione di essere aggregato al gruppo. Per questo a lui è dedicata un'altra seduta differenziata con scatti e corse lungo il bordo corto del campo. I sanitari sperano di poterlo già riconsegnare ad Auteri domani pomeriggio. Il ragazzo di Torre Annunziata dovrebbe aver terminato il periodo di “quarantena” differenziata e poter ricominciare a fare tutti gli esercizi che servono per una partita di calcio.

Chi invece è rimasto fermo è stato Antonio Ferrara, che continua ad accusare piccoli problemi muscolari, conseguenza di una preparazione mai effettuata in ritiro col Taranto in estate. Il giovane di Vallo della Lucania sarà monitorato attentamente in questi due giorni dallo staff medico e solo in ultimo si deciderà se potrà essere della partita contro il Cerignola.

Il resto della truppa ha dato dimostrazione di vivere un ottimo momento. Nella partitella finale su una settantina di metri del campo, si sono visti gol a ripetizione dall'una e dall'altra parte. Una staffilata di Acampora ha “bucato” senza pietà Lucatelli, un tap in di Agazzi ha chiuso una pregevole azione nata a destra su iniziativa di Veltri. Sull'altro versante sono andati a segno Manconi, che ha voglia di riprendere il suo cammino fatto di gol, Starita, pronto a ribadire in rete anche azioni confuse, nel segno di una condizione certamente in crescita.

Belle conferme anche dal centrocampo, dove Talia e Prisco sono come sempre stantuffi inesauribili e Viviani dimostra di essere ormai un giocatore su cui si può contare ad occhi chiusi.

Le indicazioni, insomma, non sono mancate per Auteri, che ha sottoposto i suoi ad una doppia seduta di allenamento come da programma.

A due giorni dalla sfida col Cerignola qualche dubbio comincia a diradarsi. Certamente a sinistra della difesa giallorossa ci sarà Viscardi, mentre al centro se non dovesse essere al meglio “SuperMario” Perlingieri, potrebbe essere riproposta la coppia Manconi-Starita. Rimane il ballottaggio a centrocampo tra Viviani e Prisco, così come in difesa quello tra Tosca e Capellini, senza dimenticare che Meccariello è ormai al meglio. Nella partitina finale da una parte sono stati schierati Oukhadda, Berra, Capellini e Sena. Dall'altra c'erano Veltri, Meccariello, Tosca e Viscardi. Molti ballottaggi rimarranno tali anche in questi ultimi due giorni di vigilia, poi Auteri farà le sue scelte.