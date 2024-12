#IlCalcioèditutti: la 18a giornata di C riservata alle persone con disabilità Nel prossimo week end sono programmate iniziative su tutti i campo della Lega Pro

Il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Lega Pro e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC scendono in campo nella 18a giornata di campionato, quando in tutti gli stadi della Serie C NOW – dal 6 al 9 dicembre – sfileranno delegazioni composte da atleti appartenenti alle squadre affiliate alla DCPS della zona.

Sarà l’occasione per ricordare l’importanza delle iniziative che mirano ad eliminare ogni barriera, ideale e materiale, e di come solidarietà e condivisione siano valori che si sposano appieno con il mondo Serie C, di cui fa parte Il Ponte, squadra affiliata al DCPS e adottata da Lega Pro nel 2018.