A Trapani dirige un "quinto anno" Un arbitro barlettano per la sfida del Provinciale

Sarà il “quinto anno” Domenico Leone di Barletta a dirigere domenica la sfida tra Trapani e Benevento. Il fischietto pugliese, che non ha mai diretto prima d'ora né Benevento né Trapani, ha uno score di 41 partite in Lega Pro con 19 vittorie delle squadre di casa, 11 pareggi e 11 successi delle formazioni in trasferta. Sono 8 i rigori assegnati, 12 i cartellini rossi comminati. Al Provinciale, Leone, sarà coadiuvato da Matteo Nigri di Trieste e Amdrea Pasqualetto di Aprilia. Quarto ufficiale Mauro Gangi di Enna.