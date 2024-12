Vigorito sui "guai" di Turris e Taranto: "Questa è una piaga della C" "Dovrebbe esserci un'attenzione maggiore da parte degli organi di vigilanza"

Sulla possibilità paventata di un'esclusione dal campionato della Turris (ma anche del Taranto...), che comporterebbe la cancellazione di tutte le partite fin qui disputate dai corallini con grave danno all'immagine del campionato e di tutte quelle squadre che hanno ottenuto contro di essi i tre punti (a vantaggio invece di chi vi ha pareggitao o perso) è intervenuto anche il presidente Vigorito: "Purtroppo è una piaga del campionato di Lega Pro, per la verità qualche volta anche del campionato di B. Il problema sono le regole del calcio. Io non credo che la Turris possa essere esclusa dal campionato per dei peccati che sono nati dopo l'iscrizione: ci dovrebbe essere da parte degli organi di vigilanza e da parte di chi di dovere, un'attenzione maggiore o magari più tempo per definire la rosa dei campionati. La Turris è pari al Taranto, che ha già avuto 10 punti di penalizzazione, al Catania che pure è una società fiorente. Evidentemente quando il fenomeno si ripete continuamente le cause sono molteplici. Noi non le conosciamo come iscritti al campionato, come cittadini normali conosciamo le stesse cose che sanno tutti".