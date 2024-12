"ConosciAMO il Benevento", bagno di folla al Fermi di Montesarchio E' iniziata la terza giornata del "tour giallorosso". Come sempre tanti studenti all'incontro

E' iniziata come sempre con un bagno di folla la terza giornata dedicata all'iniziativa "ConosciAMO il Benevento". Tappa del "tour" giallorosso in provincia, la città più grande del Sannio dopo il capoluogo, Montesarchio. La delegazione del Benevento composta dal Club Manager Alessandro Cilento, dal direttore sportivo Marcello Carli, dall'addetto stampa Sonia Iacoviello e dai calciatori giallorossi Jacopo Manconi, Biagio Meccariello, Alin Tosca, Gennaro Acampora e Francesco Pio Sena, ha incontrato nell'Auditorium dell'Istituto Scientifico Fermi, gli studenti che come sempre si sono rivelati attenti e interessati alle problematiche svariate di una squadra di calcio professionistica. Prima dello scambio di batture con gli studenti, ci sono stati i programmati saluti istituzionali del Dirigente Scolastico del Fermi, Pasqualina Luciano, del Dirigente Scolastico dell'Istituto Aldo Moro, Sonia Tangredi, e del Sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, oltre a quelli dell'Assessore all'Istruzione Marcello Sorrentino, del Consigliere Delegato allo Sport Nico Ambrosone e dal vice presidente dell'Ac Montesarchio 1950, Giovanni De Blasio. L'incontro all'Enrico Fermi è terminato poco prima di mezzogiorno, quando la delegazione giallorossa si è spostata verso l'Istituto Professionale Aldo Moro.