Auteri: "Queste sono le partite che ci porteranno fino in fondo" "Loro l'hanno messa sulle provocazioni, bravi noi a non caderci"

Quando si dice che una partita non è per deboli di cuore. Il Benevento l'ha vinta negli ultimi minuti, giocando tre partite nel corso della stessa serata: la prima da capolista, con un gioco pulito e a tratti persino bello. La seconda da squadra che soffre l'agonismo delle squadre fisiche di C (che si avvalgono anche di arbitri compiacenti), la terza, un po' folle, quando l'ha rivoltata come un guanto lasciando un avversario in lacrime. La copertina spetta di diritto a Eric Lanini, entrato a metà ripresa e capace di trovare la pietra filosofale di una partita difficile, che sembrava essere diventata addirittura impossibile.

Gaetano Auteri è fiero dei suoi ragazzi, questa è una vittoria che lascerà il segno: “E' stata una sfida difficile che ad un certo punto è diventata fisica: loro l'hanno messa su questo piano, noi avevamo fatto anche un buon primo tempo. Poi la partita è diventata nervosa, soprattutto i primi venti minuti del secondo tempo. Anche un po' di vento contro. I cambi ci hanno dato una grande mano, abbiamo alzato il baricentro e siamo riusciti a giocare negli ultimi 20 metri. Bravo Lanini con quella conclusione strepitosa. Partita sporca, ma sono proprio queste le partite che ti portano fino in fondo, facciamo la serie C, ci sono molti contatti fisici, loro con un agonismo e cattiveria al limite del consentito. E' una vittoria importante, questo tipo di partite bisogna portale a casa”.

Anche sui singoli Auteri ha solo parole di elogio: “Meccariello ha fatto un'ottima partita, non è che chi è uscito sia andato male. Siamo stati bravi a non cadere sulla nevrosi. Premesso che il Trapani è una squadra forte, ma loro l'hanno messa sule provocazioni”.

Benevento mai domo: “Ci abbiamo provato fino alla fine, i primi 20' della ripresa abbiamo perso un po' di lucidità, vivevamo di ripicche. Poi abbiamo cominciato a fare bene con quelli che sono entrati, sempre con gli attaccanti davanti, in una situazione di contropiede spazi giusti e poi abbiamo difeso il risultato”. Il Benevento è già matematicamente campione d'inverno: “Campione d'inverno è una bella notizia, ma abbiamo un'altra partita da giocare. Voglio chiudere dando un saluto affettuoso ad Antonio Chiavelli il nostro preparatore dei portieri che ha avuto un lutto in famiglia”.