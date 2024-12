Con il Benevento lo sport sannita al Vigorito In ogni partita casalinga il Benevento ospiterà una o più associazioni sportive: si inizia col Rugby

Il Benevento Calcio annuncia l’avvio dell’iniziativa “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, un progetto unico e coinvolgente che accompagnerà tutte le partite casalinghe del campionato in corso. L’obiettivo è quello di valorizzare e promuovere le associazioni sportive del territorio sannita, offrendo loro visibilità e sostegno in una cornice d’eccezione come quella dello Stadio Ciro Vigorito.



Questa iniziativa è stata fortemente voluta dal Presidente Oreste Vigorito e da tutto il club giallorosso, confermando l’impegno concreto della società verso Benevento e la sua provincia. Si tratta di un ulteriore passo che si inserisce in un percorso di eventi dedicati al territorio, partendo dall’evento principale "conosciAMO Benevento”, che ha dato lustro e visibilità all’intera comunità sannita.



Lo sport sannita protagonista al Vigorito

Per ogni partita casalinga, il Benevento Calcio ospiterà una o più associazioni sportive di Benevento e provincia. Le associazioni presenti saranno accolte in un settore dedicato della tribuna e avranno l’opportunità di assistere alla gara. Durante l’intervallo, le associazioni partecipanti effettueranno un giro di campo, accompagnate da un messaggio dello speaker dello stadio che illustrerà al pubblico la loro storia, i successi e le attività principali. Un’occasione imperdibile per promuovere la propria disciplina sportiva e avvicinare nuovi appassionati.



Primo appuntamento: U.S. Rugby Benevento

Il primo appuntamento con “Con il Benevento” si terrà sabato, in occasione della prossima partita casalinga del Benevento Calcio contro il Giugliano, e vedrà protagonista l’U.S. Rugby Benevento, una delle realtà più longeve e rappresentative del rugby nazionale. Questa società, che ha fatto la storia dello sport sannita, è simbolo di valori come lo spirito di squadra, l’appartenenza e l’impegno, e sarà la prima a sfilare sul terreno dello Stadio Ciro Vigorito.



Un progetto per tutto il campionato

L’iniziativa non si ferma qui: ad ogni partita casalinga del Benevento Calcio, altre associazioni sportive sannite avranno la possibilità di prendere parte a questo progetto, creando una vetrina continua per lo sport del territorio. Questa iniziativa vuole consolidare il legame tra il Benevento Calcio e la comunità sannita, celebrando i valori comuni di sportività, passione e identità territoriale.



Un impegno concreto per il territorio

Con “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, il Benevento Calcio dimostra ancora una volta il proprio impegno concreto verso il territorio, offrendo uno spazio privilegiato per tutte quelle realtà che, attraverso lo sport, contribuiscono alla crescita sociale e culturale della provincia di Benevento.



Non perdetevi questo primo appuntamento: unitevi a noi sabato per sostenere non solo il Benevento Calcio, ma anche l’U.S. Rugby Benevento e tutto lo sport sannita!



Per ulteriori informazioni:

Visitate il sito ufficiale del Benevento Calcio o seguiteci sui nostri canali social per aggiornamenti e approfondimenti sulle associazioni partecipanti.