Benevento, ripresa all'Antistadio: Pinato torna in gruppo Domani mattina seduta a porte aperte dalla 10,45

Il Benevento si è ritrovato questo pomeriggio all'Imbriani per iniziare la settimana che porterà al derby di sabato contro il Giugliano, ultima partita del girone d'andata del campionato di serie C.

L'allenamento di ripresa, per chi ha giocato contro il Trapani, è stato caratterizzato da “attivazione a secco, lavoro di tipo intermittente e sulla parte tecnica”. Per chi non ha giocato invece, “attivazione a secco, lavoro 6vs6 sulla parte tecnica e percorsi metabolici, a seguire partita 10vs10 e scarico finale”.

Umore ricco di ottimismo per la squadra giallorossa reduce dalla importantissima vittoria di Trapani, la terza in assoluto nella storia di queste sfide coi siciliani al Provinciale: sempre successi di stretta misura, nel '49 con una rete di Enzo Pastore, nel '75 con un gol di Eugenio Capossela, sabato sera grazie alla doppietta di Eric Lanini dopo il vantaggio del capocannoniere Lescano. Delle tre probabilmente quella di sabato è la più importante, perchè consente di mantenere le distanze da Monopoli, Potenza e Avellino e di guadagnare un punto sul Cerigniola.

La notizia positiva del pomeriggio è la presenza sull'erba dell'Imbriani di Marco Pinato, che si è riaggregato al gruppo, dimostrando si stare abbastanza bene. Il centrocampista brianzolo manca dal campo dal 2 settembre quando a Catania subentrò al 15'della ripresa a Mattia Viviani. Pinato aveva giocato anche nella gara precedenti contro la Cavese, anche lì da subentrato al 13' della ripresa al posto di Simonetti. Quella sera realizzò anche il gol della vittoria al 26' del secondo tempo con una bella girata di sinistro. Totale dei minuti giocati finora: 62, in due partite e un gol. Poi 16 partite saltate, praticamente quasi tutto il girone d'andata. Anticipando il suo ritorno in gruppo, Auteri ha annunciato anche una sua eventuale convocazione per la sfida col Giugliano. I presupposti ci sono, non resta che attendere gli esiti di questa prima settimana di lavoro con la squadra.

Domani mattina il Benevento si ritrova all'Imbriani per un'altra seduta di allenamento. Seduta a porte aperte, appuntamento alle 10,45.