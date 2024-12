Selfie e autografi per tutti alla serata dello "Store" giallorosso. LE FOTO Presenti Daviee Lamesta, Ernesto Starita e Mattia Viviani

11 e 18 dicembre sono le due ate da cerchiare in rosso per gli amanti della strega che vogliono arricchire la loro collezione di gadget giallorossi o semplicemente avere la possibilità di incontrare uno dei propri beniamini, facendo un selfie o chiedendo un autografo.

L'appuntamento allo Store del Benevento Calcio è diventato un momento imperdibile per chi ama la squadra di calcio della città e ieri sera in via del Pomerio dalle 18 alle 19,30 c'è stato il solito bagno di folla, che ha visto protagonisti in questa occasione Mattia Viviani, Ernesto Starita e Davide Lamesta. Protagonisti come sempre tanti bambini, attirati dalla presenza di tre loro beniamini e dalla possibilità di strappare un autografo sulla iconica maglietta giallorossa.

L'appuntamento si ripeterà la sera del 18 dicembre, sempre a via del Pomerio, sempre dalla 18 alle 19,30.