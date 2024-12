Ajax-Lazio e il passato giallorosso di Baroni e Farioli Il fiorentino ha legato il suo nome alla prima promozione in A, il secondo arrivò al suo esonero

Ajax-Lazio di stasera è un'ammiccante sfida di Europa League. Ma non solo. E' anche la sfida tra due ex allenatori del Benevento, che si scambiarono il testimone nella stagione 2017/18. Pochi ne ricordano i dettagli, ma quando Marco Baroni, protagonista della storica promozione in A , ma in quell'avvio di massima serie gravato dal peso di nove sconfitte di fila, fu costretto a lasciare la panchina giallorossa, a sostituirlo fu Roberto De Zerbi. Questo lo ricordano tutti, quello che non ricordano è che il tecnico bresciano ci mise una decina di giorni a comporre il proprio staff tecnico, perchè quando sembrava che come preparatore dei portieri potesse tenere Marco Bizzarri, che aveva ricoperto il ruolo proprio con Baroni, dovette incassare invece il suo rifiuto a continuare. Così quando il tecnico carpigiano si defilò, De Zerbi scelse per quel ruolo un “misconosciuto” Francesco Farioli, praticamente un giovanissimo che fino a quel momento aveva più studiato che giocato (è laureato in filosofia). Il tecnico dell'Ajax ha raccontato lui stesso che “... dopo Foggia-Lucchese (storia del 2015) avrei dovuto scrivere un articolo per un blog di allenatori. Non ho scelto Manchester City o Bayern Monaco ma il Foggia di De Zerbi. Quando l'articolo è arrivato nelle sue mani penso che gli sia piaciuto. Il suo preparatore atletico Marco Marcattili si è messo in contatto per dirmi cosa ne pensava". Da quell'articolo passano due anni e Farioli lavora in Qatar nella Aspire Academy mentre De Zerbi sta per avviare la propria avventura al Benevento. Così quando gli viene meno Bizzari ripensa a quel ragazzo classe 89 (all'epoca aveva 27 anni...) di cui aveva tanto apprezzato quell'articolo. "Era un venerdì mattina, ha chiamato e mi ha chiesto di raggiungerlo al Benevento. Mi ha reso un giovane allenatore molto felice. Abbiamo trascorso tre stagioni fantastiche insieme al Benevento e poi al Sassuolo", raccontò lo tecnico toscano.

Stasera Francesco Farioli incontra da head coach dell'Ajax proprio Marco Baroni che sta facendo mirabilie nella Lazio. Il calcio è così: a volte fa giri immensi e poi chiude un cerchio che il destino non lascia mai aperto.