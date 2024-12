Benevento, una settimana corta: domani seduta a porte aperte A Cava si gioca venerdì 20 dicembre alle 20,30

La settimana più corta dell'anno chiama la squadra subito in campo per preparare la delicata trasferta di Cava de' Tirreni. Al Simonetta Lamberti si gioca venerdì 20 dicembre alle 20,30, dunque non c'è tanto da tergiversare nel preparare il derby coi metelliani.

Giallorossi, dunque, subito in campo e domani c'è già la rituale seduta a porte aperte all'Imbriani (14,45). Considerato che la trasferta di venerdì sarà vietata ai tifosi della strega, sarà possibile, per chi vorrà, ritrovarsi all'Antistadio per una parola di sostegno alla squadra di Auteri.

E' un momento importante della stagione che si congeda dall'anno solare con la prima partita del girone di ritorno. Campo particolarmente ostico quello della squadra allenata dall'ex giallorosso Enzo Maiuri. Gli aquilotti in casa hanno vinto 4 volte, ottenuto 2 pareggi e subito 3 sconfitte.

Il Benevento deve subito risollevarsi dall'inopinata sconfitta subita per mano del Giugliano al Vigorito. Auteri ha l'esigenza di rendersi conto delle condizioni di Oukhadda, che è uscito a metà ripresa per un problema al polpaccio, ma soprattutto deve ritrovare la spinta giusta per riprendere in fretta la strada intrapresa.