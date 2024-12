Giallorossi quattro volte "corsari" al Lamberti Precedenti favorevoli, ma questa volta servirà una grande partita

Cavese-Benevento, storia di un derby aspro come pochi, 84 anni di sfide improntate all'agonismo e mai banali. 39 precedenti, il primo datato 21 gennaio '40 (1-1, pareggio sannita di Iurillo nei minuti di recupero), l'ultimo quello del girone d'andata al Vigorito (2-1, gol di Berra e Pinato): 13 vittorie per la squadra giallorossa, 9 per gli aquilotti, ben 17 i pareggi.

L'ultima al Lamberti è una magia della vecchia strega: 3-2 grazie ad un gol del francese Mounard al 3' di recupero dopo 90 minuti rocamboleschi. Storia del 17 aprile 2011. Doppio vantaggio giallorosso con Clemente e Pintori nel primo tempo (33' e 38'), pari di Schetter nella ripresa (24' e 26'). Infine il “golazo” del fantasista francese con un collo pieno da 25 metri finito nel sette della porta difesa da Pasquale Pane.

“Lamberti” prodigo di punti nei primi anni settanta: 8 aprile '73, serie D, vittoria firmata Davide Biasini nell'acquitrino del Lamberti, bis nella stagione successiva sempre in D, 27 gennaio '74, con un gol di Cianfrone e scontri nel finale. Clima infuocato anche il 18 aprile '99, serie C2: Benevento vittorioso con un gol di Totò Bertuccelli contro la Cavese di Eziolino Capuano. Fu la famosa partita finita a “Striscia la notizia” per la caccia all'uomo finale da parte dei cavesi e con la famigerata ombrellata a Cisco Guida. Per la cronaca le ultime due vittorie coincisero con due promozioni dei giallorossi.

Anche Gaetano Auteri, nel suo personalissimo confronto con gli aquilotti, è in vantaggio: 5 vittorie, 5 pareggi, una sola sconfitta (nel 2007 alla guida del Gallipoli). Le statistiche, insomma, sorridono alla squadra giallorossa. Che questa volta non dovrà far valere solo la càbala, ma andare oltre per un duplice obiettivo: riscattare il ko interno col Giugliano e riprendere la marcia sicura in vetta alla classifica, lasciando da parte tutti i “guai” di questa sconcertante serie C.