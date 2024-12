Il brindisi con don Gaetano: "Cin cin strega" e... tanti pensieri positivi Al termine della conferenza stampa la simpatica cerimonia con mister e giornalisti

Un brindisi per il buon Natale. E gli auguri per un girone di ritorno che possa dare tutte le soddisfazioni possibili alla vecchia strega. Gaetano Auteri ha stappato la bottiglia di spumante (rigorosamente italiano, scelta con cura dall'addetta stampa Sonia Iacoviello, insieme a panettore e torroncini) prima di lasciare la sala stampa dopo la rituale conferenza. Un clima di grande cordialità coi giornalisti presenti e qualche chiacchiera “fuori onda” sulle situazioni poco chiare di Turris e Taranto nel campionato di serie C. Don Gaetano si dice fiducioso e confida nell'intervento della Lega perchè entrambe le società terminino il campionato. Al brindisi partecipa anche il direttore Carli: una stretta di mano a tutti e gli auguri di buon Natale.

Auteri chiude un anno di grandi soddisfazioni personali e apre il cuore alla speranza perchè possa fare sempre meglio. Lo dice in conferenza senza giri di parole: “Siamo in grado di fare più punti dell'andata”. E' l'augurio di tutti, la speranza che don Gaetano possa concedere il bis alla guida della strega dopo la fantastica e storica cavalcata della stagione 2015/16.