Stamattina risonanza per Nunziante Problema al ginocchio destro, lunedì si conosceranno i risultati dell'indagine strumentale

Molti non se ne sono neanche accorti, tanto che quando nella ripresa tra i pali è andato Manfredini si sono chiesti cosa fosse accadutio ad Alessandro Nunziante. Una delle ultime uscite della prima frazione, in cui il talento giallorosso non ha sbagliato nulla, gli è costato una botta al ginocchio destro. Sono prontamente intervenuti i sanitari del Benevento, con il dottor Giorgione in testa, per verificare le condizioni di Nunziante (come si evince dalla foto di Mario Taddeo) che dopo aver rassicurato tutti ha ripreso regolarmente a giocare. Nel corso dell'intervallo però si è deciso di non correre rischi e di fermare il diciassettenne portiere giallorosso che lamentava una lieve distorsione al ginocchio e consentire quindi la sostituzione con Manfredini.

Questa mattina Nunziante si sottoporà ad una risonanza magnetica al ginocchio destro, ma solo lunedì mattina si conosceranno i risultati.