Il Cerignola bloccato dalla Juve rimane a -5 dalla vetta Vince ancora il Crotone ad Altamura, ko casalingo della Casertana col Latina

Sabato non banale per il girone C di serie C. Il Cerignola, sprecone in attacco, si fa bloccare al Monterisi dalla Juventus Next Gen. I pugliesi in vantaggio nella ripresa sul 3-1 hanno subito la rimonta dei giovani bianconeri e scivolano a 5 punti dalla vetta del Benevento.

Chi non ha sbagliato è stato il Crotone ad Altamura, a cui il nuovo stadio non sembra portare proprio bene: un'altra doppietta per Tumminello e una rete di Ovisack hanno regalato la vittoria ai pitagorici che avevano subito il tentativo di rimonta dei pugliesi ad opera di Minesso. I calabresi agganciano momentaneamente Avellino e Potenza al quarto posto a quota 32.

Nella terza partita del tardo pomeriggio il Latina si impone al Pinto di Caserta nella ripresa: segnano prima Vona e poi Riccardi. I pontini aggranciano a quota 20 proprio i falchetti di Terra di Lavoro.

Domani il lunch match delle 12,30 tra Potenza e Messina. Alle 17,30 scendono in campo Avellino-Picerno, Catania-Sorrento e Taranto-Giugliano.