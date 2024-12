Giudice sportivo: un turno a Prisco. Viscardi e Viviani in diffida Due turni al cerignolano Lorenzo Paolucci

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

PAOLUCCI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso, nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro, puntando il dito nella sua direzione, arrivando a pochi centimetri dal suo volto e proferendo all’indirizzo della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive e la riprovevolezza della condotta tenuta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)

DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)

PRISCO ANTONIO (BENEVENTO)

VEZZONI FRANCO (FOGGIA)

NJAMBE MOUSSADJA (GIUGLIANO)

BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)

D'AMICO FELICE (TEAL ALTAMURA)

Entrano in diffida Viscardi e Vivian i (Benevento)